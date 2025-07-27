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Юрист рассказал о последствиях ремонта машины на даче
Юрист рассказал о последствиях ремонта машины на даче - 27.07.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о последствиях ремонта машины на даче
Многие дачники любят ремонтировать автомобиль на своем участке, забывая что его территория предназначена для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T03:03+0300
2025-07-27T03:03+0300
2025-07-27T03:03+0300
общество
дача
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Многие дачники любят ремонтировать автомобиль на своем участке, забывая что его территория предназначена для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур. За ремонт автомобиля на даче можно получить штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.По его словам, к административной ответственности могут привлечь за замену масла или тормозной жидкости, поскольку при утечке они могут загрязнить ваш участок, и, возможно, соседний. Если произойдет порча земли в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, согласно статье 8.6 КоАП.Закон о тишине действует не только в городе, но и на даче. Часы тишины в каждом регионе свои."Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше", — указал Харди.Штраф грозит и тем, кто решил устроить на своем дачном участке станцию техобслуживания или автомойку. За использование участка не по целевому назначению (статья 8.8 КоАП) грозит штраф: если определена кадастровая стоимость земли, он составит от 0,5 до 1%, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, от 10 до 20 тысяч рублей.При этом осуществлять подкачку колес, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки на своем автомобиле можно. Ответственность за это не грозит.
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общество , дача
Юрист рассказал о последствиях ремонта машины на даче
Юрист Харди: за ремонт автомобиля на дачном участке грозит штраф
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Многие дачники любят ремонтировать автомобиль на своем участке, забывая что его территория предназначена для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур. За ремонт автомобиля на даче можно получить штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.
По его словам, к административной ответственности могут привлечь за замену масла или тормозной жидкости, поскольку при утечке они могут загрязнить ваш участок, и, возможно, соседний. Если произойдет порча земли в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, согласно статье 8.6 КоАП.
Закон о тишине действует не только в городе, но и на даче. Часы тишины в каждом регионе свои.
"Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше", — указал Харди.
Штраф грозит и тем, кто решил устроить на своем дачном участке станцию техобслуживания или автомойку. За использование участка не по целевому назначению (статья 8.8 КоАП) грозит штраф: если определена кадастровая стоимость земли, он составит от 0,5 до 1%, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, от 10 до 20 тысяч рублей.
При этом осуществлять подкачку колес, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки на своем автомобиле можно. Ответственность за это не грозит.
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