Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250727/blokirovka-860013498.html
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа - 27.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T21:49+0300
2025-07-27T21:49+0300
технологии
россия
общество
whatsapp
госдума
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665503_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_3c23a98d7e686dfd224d3d3c29039460.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России будет заблокирован мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ. "Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всём уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", - написал он в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250720/whatsapp-859729069.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75b59d76ebc707d3c33ef40cc6eb0191.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество , whatsapp, госдума, всу
Технологии, РОССИЯ, Общество , WhatsApp, Госдума, ВСУ
21:49 27.07.2025
 
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа

Боярский назвал вбросом сообщения о блокировке WhatsApp с 1 августа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России будет заблокирован мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ.
"Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всём уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", - написал он в своем Telegram-канале.
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp
20 июля, 19:56
 
ТехнологииРОССИЯОбществоWhatsAppГосдумаВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала