https://1prime.ru/20250727/blokirovka-860013498.html
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа - 27.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T21:49+0300
2025-07-27T21:49+0300
2025-07-27T21:49+0300
технологии
россия
общество
whatsapp
госдума
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665503_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_3c23a98d7e686dfd224d3d3c29039460.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России будет заблокирован мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ. "Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всём уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", - написал он в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250720/whatsapp-859729069.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75b59d76ebc707d3c33ef40cc6eb0191.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , whatsapp, госдума, всу
Технологии, РОССИЯ, Общество , WhatsApp, Госдума, ВСУ
В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа
Боярский назвал вбросом сообщения о блокировке WhatsApp с 1 августа
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России будет заблокирован мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ.
"Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всём уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", - написал он в своем Telegram-канале.
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp