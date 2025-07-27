https://1prime.ru/20250727/blokirovka-860013498.html

В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа

В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа - 27.07.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали вбросом сообщения о блокировке в России WhatsApp с 1 августа

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T21:49+0300

2025-07-27T21:49+0300

2025-07-27T21:49+0300

технологии

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госдума

всу

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России будет заблокирован мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ. "Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всём уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", - написал он в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250720/whatsapp-859729069.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , whatsapp, госдума, всу