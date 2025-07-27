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В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда - 27.07.2025, ПРАЙМ
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В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда - 27.07.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда
Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T06:55+0300
2025-07-27T06:55+0300
бизнес
россия
волгоградская область
казань
новороссийск
всу
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД). "В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов). №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен", - сообщает ПривЖД в своем Telegram-канале. Отмечается, что пассажиры поездов обеспечиваются водой, а тех поездов, задержка которых составляет более четырех часов, и питанием. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
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Бизнес, РОССИЯ, Волгоградская область, КАЗАНЬ, НОВОРОССИЙСК, ВСУ
06:55 27.07.2025
 
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда

ПривЖД: два поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Поезда "Казань - Новороссийск" и "Адлер - Киров" задерживаются от двух до четырёх часов, одна пригородная электричка отменена в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД).
"В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов). №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен", - сообщает ПривЖД в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пассажиры поездов обеспечиваются водой, а тех поездов, задержка которых составляет более четырех часов, и питанием.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
 
БизнесРОССИЯВолгоградская областьКАЗАНЬНОВОРОССИЙСКВСУ
 
 
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