https://1prime.ru/20250727/bpla-860016383.html
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области - 27.07.2025, ПРАЙМ
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T23:20+0300
2025-07-27T23:20+0300
2025-07-27T23:20+0300
происшествия
общество
россия
орловская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859558712_0:83:3349:1966_1920x0_80_0_0_f56dc3e19bf17587952e12a04096780c.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250726/bpla-859987679.html
орловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859558712_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_2c594eac1d218df521951a96fa9c5b2d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, орловская область, мчс
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Орловская область, МЧС
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области
МЧС: в Орловской области объявили опасность атаки беспилотников