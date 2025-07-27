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Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области - 27.07.2025, ПРАЙМ
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T23:20+0300
2025-07-27T23:20+0300
происшествия
общество
россия
орловская область
мчс
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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общество , россия, орловская область, мчс
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Орловская область, МЧС
23:20 27.07.2025
 
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области

МЧС: в Орловской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА "Орлан-30"
Операторы БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияОбществоРОССИЯОрловская областьМЧС
 
 
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