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В Бразилии заявили о подготовке Европы к войне с Россией
В Бразилии заявили о подготовке Европы к войне с Россией - 27.07.2025, ПРАЙМ
В Бразилии заявили о подготовке Европы к войне с Россией
Государства Европы ведут подготовку к войне, и противником, с расчетом на которого они готовятся, очевидно, выступает Россия, высказал мнение в разговоре с РИА... | 27.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Государства Европы ведут подготовку к войне, и противником, с расчетом на которого они готовятся, очевидно, выступает Россия, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. "Европа готовится к войне. Логично (против России - ред.). Германия только и говорит, что о перевооружении. У них большие проблемы с набором военнослужащих, но не стоит недооценивать потенциал немецкой промышленности, да и французской тоже", - сказал собеседник агентства. Еще недавно, в бытность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен министром обороны Германии, армия страны находилась в плачевном состоянии, напомнил он. "Теперь они "проснулись" и снова вооружаются. Вооружаются с расчетом на Россию. Это известно. Запад всегда смотрел на Россию с жадностью, и не думаю, что в этот раз будет по-другому. В Западной Европе господствует русофобская риторика", - добавил Фариназу. Собеседник подчеркнул, что такие настроения продвигаются не только в упомянутых Германии и Франции, но и в таких странах, как Бельгия, Нидерланды и Португалия. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, НАТО
В Бразилии заявили о подготовке Европы к войне с Россией
Офицер ВМС Бразилии Фариназу: страны Европы готовятся к войне с Россией
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Государства Европы ведут подготовку к войне, и противником, с расчетом на которого они готовятся, очевидно, выступает Россия, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Европа готовится к войне. Логично (против России - ред.). Германия только и говорит, что о перевооружении. У них большие проблемы с набором военнослужащих, но не стоит недооценивать потенциал немецкой промышленности, да и французской тоже", - сказал собеседник агентства.
Еще недавно, в бытность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен министром обороны Германии, армия страны находилась в плачевном состоянии, напомнил он.
"Теперь они "проснулись" и снова вооружаются. Вооружаются с расчетом на Россию. Это известно. Запад всегда смотрел на Россию с жадностью, и не думаю, что в этот раз будет по-другому. В Западной Европе господствует русофобская риторика", - добавил Фариназу.
Собеседник подчеркнул, что такие настроения продвигаются не только в упомянутых Германии и Франции, но и в таких странах, как Бельгия, Нидерланды и Португалия.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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