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Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта

Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта - 27.07.2025, ПРАЙМ

Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта

Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T19:28+0300

2025-07-27T19:28+0300

2025-07-27T19:28+0300

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ЛОНДОН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем. "Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой", - заявил Хили газете Telegraph в ответ на вопрос о том, как Британия готова помочь Тайваню в случае конфликта с Китаем. При этом министр подчеркнул, что говорит в "общих чертах", и отметил, что Великобритания предпочла бы разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе "мирным" и "дипломатическим" путем. В ответ на вопрос о том, готов ли Лондон установить официальные отношения с Тайванем, Хили заявил, что "на данный момент Британия не рассматривает изменение курса относительно Тайваня". Британия не признает Тайвань независимой страной и не установила с ним официальных политических отношений. В воскресенье Хили вместе с вице-премьером Австралии Ричардом Марлзом посетил британский авианосец HMS Prince of Wales, который находится в азиатско-тихоокеанском регионе для участия в совместных с США учениях. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

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тайвань, китай, великобритания, нэнси пелоси, фонд