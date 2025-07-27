https://1prime.ru/20250727/britaniya-860008888.html
Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта
Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта
Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:28+0300
2025-07-27T19:28+0300
2025-07-27T19:28+0300
политика
тайвань
китай
великобритания
нэнси пелоси
фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
ЛОНДОН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем. "Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой", - заявил Хили газете Telegraph в ответ на вопрос о том, как Британия готова помочь Тайваню в случае конфликта с Китаем. При этом министр подчеркнул, что говорит в "общих чертах", и отметил, что Великобритания предпочла бы разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе "мирным" и "дипломатическим" путем. В ответ на вопрос о том, готов ли Лондон установить официальные отношения с Тайванем, Хили заявил, что "на данный момент Британия не рассматривает изменение курса относительно Тайваня". Британия не признает Тайвань независимой страной и не установила с ним официальных политических отношений. В воскресенье Хили вместе с вице-премьером Австралии Ричардом Марлзом посетил британский авианосец HMS Prince of Wales, который находится в азиатско-тихоокеанском регионе для участия в совместных с США учениях. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://1prime.ru/20250727/cna-859999368.html
тайвань
китай
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc8ec69052d091cb21c73928b1f75c00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, китай, великобритания, нэнси пелоси, фонд
Политика, Тайвань, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Нэнси Пелоси, фонд
Глава МО Британии выразил готовность защищать Тайвань в случае конфликта
Хили заявил о готовности Британии защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем
ЛОНДОН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем.
"Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой", - заявил Хили газете Telegraph в ответ на вопрос о том, как Британия готова помочь Тайваню в случае конфликта с Китаем.
При этом министр подчеркнул, что говорит в "общих чертах", и отметил, что Великобритания предпочла бы разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе "мирным" и "дипломатическим" путем. В ответ на вопрос о том, готов ли Лондон установить официальные отношения с Тайванем, Хили заявил, что "на данный момент Британия не рассматривает изменение курса относительно Тайваня". Британия не признает Тайвань независимой страной и не установила с ним официальных политических отношений.
В воскресенье Хили вместе с вице-премьером Австралии Ричардом Марлзом посетил британский авианосец HMS Prince of Wales, который находится в азиатско-тихоокеанском регионе для участия в совместных с США учениях.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Экспорт Тайваня БПЛА за шесть месяцев вырос на 749%