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Экспорт Тайваня БПЛА за шесть месяцев вырос на 749%

Экспорт Тайваня БПЛА за шесть месяцев вырос на 749% - 27.07.2025, ПРАЙМ

Экспорт Тайваня БПЛА за шесть месяцев вырос на 749%

Экспорт Тайванем БПЛА за первые шесть месяцев года вырос на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении, главным покупателем... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T14:23+0300

2025-07-27T14:23+0300

2025-07-27T14:23+0300

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ПЕКИН, 27 июл – ПРАЙМ. Экспорт Тайванем БПЛА за первые шесть месяцев года вырос на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении, главным покупателем тайваньских дронов оказалась Польша, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). "Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила 11,89 миллиона долларов США, что на 749% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает агентство со ссылкой на данные таможни острова. Первое место по объёму экспорта заняла Польша, на нее пришлось 54% от общего объема, что составило 6,48 миллиона долларов. На втором месте оказались США, которые закупили тайваньских БПЛА на 1,549 миллиона долларов. Замыкает тройку Германия, купившая дронов на 1,458 миллиона долларов. На четвертом месте - Чехия, потратившая на закупки БПЛА из Тайваня 1,036 миллиона долларов. Агентство со ссылкой на Совет по развитию внешней торговли Тайваня отмечает, что "в условиях геополитических изменений" тайваньская индустрия дронов "стала новой альтернативой для европейских покупателей благодаря гибкости производства и демократическому бэкграунду". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, включая авианосные группы, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань также ежегодно проводит учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

https://1prime.ru/20250617/tayvan-858575680.html

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финансы, мировая экономика, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, фонд