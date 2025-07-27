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Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии - 27.07.2025, ПРАЙМ
Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T18:44+0300
2025-07-27T18:44+0300
2025-07-27T18:44+0300
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УФА, 27 июл - ПРАЙМ. Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Ранее ГИБДД по республике сообщала, что в Кигинском районе 38-летний житель Удмуртии за рулём автобуса Higer не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. По разным данным, в автобусе находились от 40 до 43 человек. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным Рахматуллина, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи. "В результате происшествия пострадали более 20 человек, 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести. Решается вопрос об эвакуации в Уфу. Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение", - написал министр здравоохранения региона в своём Telegram-канале. По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение. "Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник", - добавил Рахматуллин.
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бизнес, общество , башкирия, удмуртия
Происшествия, Бизнес, Общество , БАШКИРИЯ, Удмуртия
Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
Минздрав: Башкирии более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса
УФА, 27 июл - ПРАЙМ. Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Ранее ГИБДД по республике сообщала, что в Кигинском районе 38-летний житель Удмуртии за рулём автобуса Higer не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. По разным данным, в автобусе находились от 40 до 43 человек. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным Рахматуллина, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи.
"В результате происшествия пострадали более 20 человек, 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести. Решается вопрос об эвакуации в Уфу. Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение", - написал министр здравоохранения региона в своём Telegram-канале.
По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.
"Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник", - добавил Рахматуллин.
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