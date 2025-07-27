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В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП под Калининградом погибли два человека - 27.07.2025, ПРАЙМ
В ДТП под Калининградом погибли два человека
Два человека погибли, еще три пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Багратионовском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T22:56+0300
2025-07-27T22:56+0300
2025-07-27T22:56+0300
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще три пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Багратионовском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "В поселке Тишино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей... В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания психологической помощи на месте работает психолог МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного ведомства. Уточняется, что прибывшие на место специалисты отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших. На месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, на месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует прокурор Багратионовского района Никита Шмыдов.
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Происшествия, Бизнес, Общество , КАЛИНИНГРАД, МЧС
В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП под Калининградом погибли два человека, три пострадали
КАЛИНИНГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще три пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Багратионовском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В поселке Тишино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей... В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания психологической помощи на месте работает психолог МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного ведомства.
Уточняется, что прибывшие на место специалисты отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших. На месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.
По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, на месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует прокурор Багратионовского района Никита Шмыдов.
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