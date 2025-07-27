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Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда
Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда - 27.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда
Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T03:00+0300
2025-07-27T03:00+0300
экономика
россия
рф
росстат
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели", - сказал Сафонов. Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.
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192
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россия, рф, росстат
Экономика, РОССИЯ, РФ, Росстат
03:00 27.07.2025
 
Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда

Эксперт Сафонов: в 2026 году рынок труда покинут от 500 тысяч до 1,2 миллиона пенсионеров

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели", - сказал Сафонов.
Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.
 
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