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Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда
Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда - 27.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда
Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА | 27.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели", - сказал Сафонов.
Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.
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Эксперт рассказал, сколько пенсионеров могут покинуть рынок труда
Эксперт Сафонов: в 2026 году рынок труда покинут от 500 тысяч до 1,2 миллиона пенсионеров
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели", - сказал Сафонов.
Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.