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Эксперты рассказали о спросе на туры в постсоветские страны
Эксперты рассказали о спросе на туры в постсоветские страны - 27.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о спросе на туры в постсоветские страны
Российские путешественники летом 2025 года начали активнее интересоваться турами в постсоветские республики, Грузия стала лидером по увеличению спроса - он... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T06:01+0300
2025-07-27T06:01+0300
2025-07-27T06:01+0300
бизнес
туризм
казахстан
узбекистан
белоруссия
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российские путешественники летом 2025 года начали активнее интересоваться турами в постсоветские республики, Грузия стала лидером по увеличению спроса - он вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании маркетплейса авторских туров YouTravel, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным аналитиков, путешественники этим летом стали активнее исследовать новые направления, в топе – постсоветские страны.
"Грузия лидирует по темпам роста: спрос на туры в эту страну увеличился на 17%. Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров. Здесь, в отличие от переполненной туристами Сванетии, можно насладиться видами на Казбек, сплавиться по бурной Арагви или отправиться на вертолетную экскурсию к ледникам", - говорится в материалах аналитиков.
По данным исследования, на втором месте по росту спроса находится Киргизия со своими каньонами Сказка и Джеты-Огуз - он увеличился на 15% за год. Третье место делят Казахстан и Узбекистан - интерес к этим направлениям вырос на 11%.
Эксперты отмечают, что Казахстан привлекает туристов марсианскими пейзажами урочища Бозжира, а также впадиной Карагие глубиной 132 метра. В Узбекистане туристический интерес сместился от традиционных центров к менее известным регионам. Так, например, Шахрисабз, родина Тамерлана, догоняет по популярности Самарканд и Бухару.
Также отмечается увеличение спроса на Белоруссию - на 7%, Таджикистан - на 6% и Туркменистан - на 3%. Аналитики уточняют, что путешественники по Белоруссии выбирают агротуризм в Беловежской пуще и на Браславских озерах, а также туры по замкам.
В Таджикистане набирает популярность Горный Бадахшан - суровый край Памира, где можно проехать по легендарному Памирскому тракту, увидеть бирюзовые воды озера Каракуль и познакомиться с уникальной культурой памирцев.
Туркменистан же может заинтересовать туристов газовым кратером Дарваза, древним городом Мерв и каньоном Янгикала, рассказали аналитики.
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бизнес, туризм, казахстан, узбекистан, белоруссия
Бизнес, Туризм, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ
Эксперты рассказали о спросе на туры в постсоветские страны
ouTravel: российские туристы летом 2025 года стали активнее интересоваться турами в Грузию
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российские путешественники летом 2025 года начали активнее интересоваться турами в постсоветские республики, Грузия стала лидером по увеличению спроса - он вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании маркетплейса авторских туров YouTravel, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным аналитиков, путешественники этим летом стали активнее исследовать новые направления, в топе – постсоветские страны.
"Грузия лидирует по темпам роста: спрос на туры в эту страну увеличился на 17%. Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров. Здесь, в отличие от переполненной туристами Сванетии, можно насладиться видами на Казбек, сплавиться по бурной Арагви или отправиться на вертолетную экскурсию к ледникам", - говорится в материалах аналитиков.
По данным исследования, на втором месте по росту спроса находится Киргизия со своими каньонами Сказка и Джеты-Огуз - он увеличился на 15% за год. Третье место делят Казахстан и Узбекистан - интерес к этим направлениям вырос на 11%.
Эксперты отмечают, что Казахстан привлекает туристов марсианскими пейзажами урочища Бозжира, а также впадиной Карагие глубиной 132 метра. В Узбекистане туристический интерес сместился от традиционных центров к менее известным регионам. Так, например, Шахрисабз, родина Тамерлана, догоняет по популярности Самарканд и Бухару.
Также отмечается увеличение спроса на Белоруссию - на 7%, Таджикистан - на 6% и Туркменистан - на 3%. Аналитики уточняют, что путешественники по Белоруссии выбирают агротуризм в Беловежской пуще и на Браславских озерах, а также туры по замкам.
В Таджикистане набирает популярность Горный Бадахшан - суровый край Памира, где можно проехать по легендарному Памирскому тракту, увидеть бирюзовые воды озера Каракуль и познакомиться с уникальной культурой памирцев.
Туркменистан же может заинтересовать туристов газовым кратером Дарваза, древним городом Мерв и каньоном Янгикала, рассказали аналитики.