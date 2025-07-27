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"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США - 27.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250727/filippo-860016522.html
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США
ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T23:28+0300
2025-07-27T23:28+0300
экономика
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. "(Президент США Дональд - ред.) только что навязал (главе ЕК Урсуле - ред.) фон дер Ляйен драматичное для нас торговое соглашение, которое намного менее выгодное, чем то, которое Великобритания согласовала в одиночном и суверенном порядке с США в июне благодаря Brexit (выходу Британии из ЕС - ред.)", - написал политик на своей странице в соцсети Х. По мнению Филиппо, Францию "раскатали" в результате сделки, которую заключил ЕС для всех стран блока. Он обратил внимание, что тогда как Британия договорилась с США о 10-процентных пошлинах и даже отсутствии пошлин для некоторых секторов экономики, ЕС согласовал лишь 15-процентные американские пошлины на свою продукцию, не введя пошлин со своей стороны и при этом пообещав инвестировать сотни миллиардов долларов в США. Франция, по его мнению, могла бы заключить с США гораздо более благоприятную сделку, если бы вышла из Евросоюза.
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сша, великобритания, франция, дональд трамп, ес, ек
Экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, ЕС, ЕК
23:28 27.07.2025
 
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США

Филиппо: ЕС заключил гораздо менее выгодную торговую сделку с США, чем Британия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
"(Президент США Дональд - ред.) только что навязал (главе ЕК Урсуле - ред.) фон дер Ляйен драматичное для нас торговое соглашение, которое намного менее выгодное, чем то, которое Великобритания согласовала в одиночном и суверенном порядке с США в июне благодаря Brexit (выходу Британии из ЕС - ред.)", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
По мнению Филиппо, Францию "раскатали" в результате сделки, которую заключил ЕС для всех стран блока. Он обратил внимание, что тогда как Британия договорилась с США о 10-процентных пошлинах и даже отсутствии пошлин для некоторых секторов экономики, ЕС согласовал лишь 15-процентные американские пошлины на свою продукцию, не введя пошлин со своей стороны и при этом пообещав инвестировать сотни миллиардов долларов в США.
Франция, по его мнению, могла бы заключить с США гораздо более благоприятную сделку, если бы вышла из Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп
Вчера, 20:42
 
ЭкономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯДональд ТрампЕСЕК
 
 
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