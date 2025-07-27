Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250727/fitso-860015553.html
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России - 27.07.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T22:54+0300
2025-07-27T22:54+0300
политика
россия
украина
запад
словакия
роберт фицо
борис джонсон
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_0:111:2900:1742_1920x0_80_0_0_916faf4eaff2187a400e086df47a6716.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 июл - ПРАЙМ. Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят", - заявил Фицо в видеообращении.По его словам, Запад устроила бы политически и экономически ослабленная Россия, однако эту стратегию "не выходит" реализовать. В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
https://1prime.ru/20250725/vto-859944650.html
украина
запад
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_e6d3d706638a933463bbee5aec0a2fa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад, словакия, роберт фицо, борис джонсон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Борис Джонсон
22:54 27.07.2025
 
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России

Премьер Словакии: Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 27 июл - ПРАЙМ. Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят", - заявил Фицо в видеообращении.
По его словам, Запад устроила бы политически и экономически ослабленная Россия, однако эту стратегию "не выходит" реализовать.
В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира".
Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России из-за СВО
25 июля, 16:25
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДСЛОВАКИЯРоберт ФицоБорис Джонсон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала