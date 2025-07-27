https://1prime.ru/20250727/fitso-860015553.html
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России - 27.07.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T22:54+0300
2025-07-27T22:54+0300
2025-07-27T22:54+0300
политика
россия
украина
запад
словакия
роберт фицо
борис джонсон
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_0:111:2900:1742_1920x0_80_0_0_916faf4eaff2187a400e086df47a6716.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 июл - ПРАЙМ. Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят", - заявил Фицо в видеообращении.По его словам, Запад устроила бы политически и экономически ослабленная Россия, однако эту стратегию "не выходит" реализовать. В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
https://1prime.ru/20250725/vto-859944650.html
украина
запад
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_e6d3d706638a933463bbee5aec0a2fa6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, словакия, роберт фицо, борис джонсон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Борис Джонсон
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Премьер Словакии: Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России
БРАТИСЛАВА, 27 июл - ПРАЙМ. Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят", - заявил Фицо в видеообращении.
По его словам, Запад устроила бы политически и экономически ослабленная Россия, однако эту стратегию "не выходит" реализовать.
В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира".
Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России из-за СВО