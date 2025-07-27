https://1prime.ru/20250727/gaza-860005874.html

Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в военных действиях в Газе

Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в военных действиях в Газе - 27.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Британии назвал недостаточной паузу в военных действиях в Газе

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми назвал недостаточной паузу Израиля в военных действиях в Газе, так как она не может "облегчить нужды страдающих", соответствующее | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T17:51+0300

2025-07-27T17:51+0300

2025-07-27T17:52+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми назвал недостаточной паузу Израиля в военных действиях в Газе, так как она не может "облегчить нужды страдающих", соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск. "Заявление о временной паузе армии обороны Израиля для того, чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи..., является важным, но это давно надо было сделать. Одно это заявление не может облегчить нужды страдающих в Газе", - говорится в заявлении Лэмми. Министр призвал прекратить военные действия в секторе Газа и добавил, что Британия поддерживает усилия Катара, Египта и США в качестве посредников в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://1prime.ru/20250726/izrail-859986502.html

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общество , израиль, газа, катар, мид, оон