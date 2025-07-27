https://1prime.ru/20250727/gd-859989732.html

В ГД предложили исключить из налоговой базы туристический налог

В ГД предложили исключить из налоговой базы туристический налог - 27.07.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили исключить из налоговой базы туристический налог

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T01:21+0300

2025-07-27T01:21+0300

2025-07-27T01:21+0300

бизнес

экономика

россия

украина

лнр

запорожская область

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859989732.jpg?1753568471

МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается исключить из налоговой базы туристического налога стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой членам семей участников СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить, что в налоговую базу туристического налога не включается стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой членам семей лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО, лиц, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в период проведения СВО, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса РФ", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, забота о близких участников СВО является святой обязанностью для ЛДПР. По его словам, для бойцов на передовой очень важно знать, что их семьи не остались без внимания, что страна делает все, чтобы им жилось комфортнее. Парламентарий напомнил, что в настоящее время от туристического налога освобождаются многие заслуженные люди - Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также участники СВО и иные категории граждан. "Нужно позаботиться, чтобы родные и близкие наших героев могли отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах страны с наименьшими затратами. ЛДПР считает, что нужно распространить эту льготу и на членов семей участников СВО - родители, супруги и дети наших защитников также заслужили такой поддержки. Ведь это очень тяжелая "работа" - ждать возвращение близкого человека с фронта. Поэтому ЛДПР предлагает не включать в налоговую базу туристического налога стоимость проживания на отдыхе родных и близких наших воинов", - заключил он. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составят 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

украина

лнр

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, украина, лнр, запорожская область, леонид слуцкий, лдпр