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Глава Пентагона обсудил с министрами НАТО увеличение оборонных расходов
Глава Пентагона обсудил с министрами НАТО увеличение оборонных расходов - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона обсудил с министрами НАТО увеличение оборонных расходов
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T03:27+0300
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%.
"Вчера мы приняли в Пентагоне министра Певкура из Эстонии, министра Спрудса из Латвии и министра Шакалене из Литвы. Мы обсудили исторический успех президента Трампа в объединении стран НАТО вокруг обязательства по увеличению оборонных расходов до 5%, достигнутого на саммите в Гааге, и который, как ожидается, страны Балтии выполнят в течение следующего года", - написал Хегсет в соцсети X.
Хегсет поблагодарил министров обороны стран Балтии за их поддержку на пути к повышению боеспособности альянса.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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Экономика, Мировая экономика, Гаага, Балтия, США, Пит Хегсет, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
Глава Пентагона обсудил с министрами НАТО увеличение оборонных расходов
Министр обороны США Хегсет обсудил с коллегами из Прибалтики увеличение оборонных расходов
ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что встретился коллегами из Прибалтики в Пентагоне и обсудил с ними увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5%.
"Вчера мы приняли в Пентагоне министра Певкура из Эстонии, министра Спрудса из Латвии и министра Шакалене из Литвы. Мы обсудили исторический успех президента Трампа в объединении стран НАТО вокруг обязательства по увеличению оборонных расходов до 5%, достигнутого на саммите в Гааге, и который, как ожидается, страны Балтии выполнят в течение следующего года", - написал Хегсет в соцсети X.
Хегсет поблагодарил министров обороны стран Балтии за их поддержку на пути к повышению боеспособности альянса.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.