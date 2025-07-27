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ГОСТ о безопасности детской мебели вступает в силу с 1 августа

ГОСТ о безопасности детской мебели вступает в силу с 1 августа - 27.07.2025, ПРАЙМ

ГОСТ о безопасности детской мебели вступает в силу с 1 августа

ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T03:30+0300

2025-07-27T03:30+0300

2025-07-27T03:30+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА Новости. В частности, документ описывает максимальный угол наклона детской мебели, какими качествами она должна обладать, чтобы малышу не защемило пальцы, кроме того, там подчеркивается, что мебель не должна самопроизвольно складываться. Также документ описывает, с помощью каких испытаний можно проверить мебель на все перечисленные ГОСТом потенциальные опасности - например, указаны нормы по зазорам и отверстиям. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия