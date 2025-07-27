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СМИ: Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США
СМИ: Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США - 27.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но опасается китайских, пишет издание Washington Post со ссылкой на министра бизнеса, торговли,... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:45+0300
2025-07-27T16:45+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но опасается китайских, пишет издание Washington Post со ссылкой на министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Нааю Натаниэльсен. В январе Натаниэльсен заявила, что в Гренландии существуют широкие возможности для американских инвесторов. По ее словам, в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, поскольку на острове есть многие минералы, которые являются критически важными для Америки. Возможное соглашение с США, как отметила Натаниэльсен, может быть заключено именно в этой отрасли. "(Натаниэльсен - ред.) заявила, что Гренландия заинтересована в европейских и американских инвестициях и с опаской относится к китайским", - говорится в сообщении. Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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бизнес, гренландия, сша, европа, дональд трамп, washington post
Экономика, Бизнес, Гренландия, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Washington Post
СМИ: Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США
WP: Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но опасается китайских, пишет издание Washington Post со ссылкой на министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Нааю Натаниэльсен.
В январе Натаниэльсен заявила, что в Гренландии существуют широкие возможности для американских инвесторов. По ее словам, в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, поскольку на острове есть многие минералы, которые являются критически важными для Америки. Возможное соглашение с США, как отметила Натаниэльсен, может быть заключено именно в этой отрасли.
"(Натаниэльсен - ред.) заявила, что Гренландия заинтересована в европейских и американских инвестициях и с опаской относится к китайским", - говорится в сообщении.
Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии