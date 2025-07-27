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Юрист рассказала, что делать при посадке ребенка в самолет - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала, что делать при посадке ребенка в самолет
Юрист рассказала, что делать при посадке ребенка в самолет - 27.07.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, что делать при посадке ребенка в самолет
Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T03:39+0300
2025-07-27T03:39+0300
бизнес
общество
рф
роспотребнадзор
росавиация
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию в авиакомпанию или Роспотребнадзор, сообщил РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров", - сказала Бачурина. Она уточнила, что в случае отказа экипажа в содействии, по прилету нужно подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию, жалуясь на нарушение правил перевозки. "К претензии нужно приобщить посадочные талоны и, если возможно, фотофиксацию нарушения", - пояснила юрист. Она добавила, что в России требования к перевозке пассажиров, включая детей, регулируются Воздушным кодексом РФ, а также приказом Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года "Об утверждении Федеральных авиационных правил".
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бизнес, общество , рф, роспотребнадзор, росавиация
Бизнес, Общество , РФ, Роспотребнадзор, Росавиация
03:39 27.07.2025
 
Юрист рассказала, что делать при посадке ребенка в самолет

Юрист Бачурина: при посадке ребенка в самолете нужно обратиться в Роспотребнадзор

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию в авиакомпанию или Роспотребнадзор, сообщил РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
"Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров", - сказала Бачурина.
Она уточнила, что в случае отказа экипажа в содействии, по прилету нужно подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию, жалуясь на нарушение правил перевозки.
"К претензии нужно приобщить посадочные талоны и, если возможно, фотофиксацию нарушения", - пояснила юрист.
Она добавила, что в России требования к перевозке пассажиров, включая детей, регулируются Воздушным кодексом РФ, а также приказом Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года "Об утверждении Федеральных авиационных правил".
 
БизнесОбществоРФРоспотребнадзорРосавиация
 
 
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