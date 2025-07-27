https://1prime.ru/20250727/kravchuk-860001139.html
Рада рассмотрит закон о НАБУ и САП 31 июля
Рада рассмотрит закон о НАБУ и САП 31 июля - 27.07.2025, ПРАЙМ
Рада рассмотрит закон о НАБУ и САП 31 июля
Верховная рада рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:13+0300
2025-07-27T16:13+0300
2025-07-27T16:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
рада
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Верховная рада рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) 31 июля, сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук. "Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект (Зеленского - ред.) за основу в целом", - сказала Кравчук в эфира телеканала "Мы - Украина". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. В четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://1prime.ru/20250725/nabu-859923675.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, рада, сбу
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, СБУ
Рада рассмотрит закон о НАБУ и САП 31 июля
Кравчук: Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Верховная рада рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) 31 июля, сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук.
"Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект (Зеленского - ред.) за основу в целом", - сказала Кравчук в эфира телеканала "Мы - Украина".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
В четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
В Раде возмущены отключением связи для послов G7 при принятии закона о НАБУ