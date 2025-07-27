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Оппозиция в Литве готовит импичмент премьер-министру - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Оппозиция в Литве готовит импичмент премьер-министру
Оппозиция в Литве готовит импичмент премьер-министру - 27.07.2025, ПРАЙМ
Оппозиция в Литве готовит импичмент премьер-министру
Оппозиция в Литве готовит импичмент премьеру Гинтаутасу Палуцкасу в качестве члена сейма, поскольку процедура отставки главы правительства не предусмотрена, при | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T20:30+0300
2025-07-27T20:30+0300
политика
общество
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Оппозиция в Литве готовит импичмент премьеру Гинтаутасу Палуцкасу в качестве члена сейма, поскольку процедура отставки главы правительства не предусмотрена, при этом надеется на его добровольный уход с должности, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). "Оппозиция готовится организовать импичмент Гинтаутасу Палуцкасу как члену сейма, поскольку для премьер-министра такая процедура не предусмотрена. Проект импичмента уже существует. Он содержит 40 пунктов, по которым, по мнению оппозиции, Палуцкас нарушил конституцию и грубо нарушил присягу депутата", - говорится в сообщении. Для успешного импичмента необходимо 85 голосов из 141, при этом правящая партия имеет 86 мест, но голосование планируется тайное. Партия зелёных и крестьян надеется, что Палуцкас уйдет в отставку сам, не дожидаясь импичмента, заявил изданию председатель партии Аурелиюс Верига. Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами. В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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общество , литва
Политика, Общество , ЛИТВА
20:30 27.07.2025
 
Оппозиция в Литве готовит импичмент премьер-министру

LRT: оппозиция в Литве готовит импичмент премьеру Палуцкасу

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Оппозиция в Литве готовит импичмент премьеру Гинтаутасу Палуцкасу в качестве члена сейма, поскольку процедура отставки главы правительства не предусмотрена, при этом надеется на его добровольный уход с должности, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"Оппозиция готовится организовать импичмент Гинтаутасу Палуцкасу как члену сейма, поскольку для премьер-министра такая процедура не предусмотрена. Проект импичмента уже существует. Он содержит 40 пунктов, по которым, по мнению оппозиции, Палуцкас нарушил конституцию и грубо нарушил присягу депутата", - говорится в сообщении.
Для успешного импичмента необходимо 85 голосов из 141, при этом правящая партия имеет 86 мест, но голосование планируется тайное.
Партия зелёных и крестьян надеется, что Палуцкас уйдет в отставку сам, не дожидаясь импичмента, заявил изданию председатель партии Аурелиюс Верига.
Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами.
В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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