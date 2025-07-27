Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм" - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250727/minoborony-859998789.html
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм"
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм" - 27.07.2025, ПРАЙМ
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T14:05+0300
2025-07-27T14:05+0300
бизнес
россия
общество
рф
северный ледовитый океан
каспийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1b/850482446_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_720bae8731bd69ad3282c0ee987b57e5.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. "Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении. Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
https://1prime.ru/20250727/putin-859998231.html
рф
северный ледовитый океан
каспийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1b/850482446_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_956ee5569b073dac49bbc68464eb6a81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, северный ледовитый океан, каспийское море
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Северный Ледовитый океан, Каспийское море
14:05 27.07.2025
 
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм"

Минобороны: ВМФ завершил проведение масштабного учения "Июльский шторм"

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкУчебный корабль "Смольный"
Учебный корабль Смольный - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина
13:54
 
БизнесРОССИЯОбществоРФСеверный Ледовитый океанКаспийское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала