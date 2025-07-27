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ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм"
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм" - 27.07.2025, ПРАЙМ
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T14:05+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. "Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении. Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Северный Ледовитый океан, Каспийское море
ВМФ завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Минобороны: ВМФ завершил проведение масштабного учения "Июльский шторм"
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
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