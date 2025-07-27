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Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения - 27.07.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения
Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:54+0300
2025-07-27T16:54+0300
россия
кндр
рф
москва
александр козлов
минприроды
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.
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россия, кндр, рф, москва, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, КНДР, РФ, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды, аэропорт Шереметьево
16:54 27.07.2025
 
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения

Минприроды: вопрос возобновления морского сообщения между РФ и КНДР изучается

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.
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