https://1prime.ru/20250727/minprirody-860003150.html
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения - 27.07.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения
Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:54+0300
2025-07-27T16:54+0300
2025-07-27T16:54+0300
россия
кндр
рф
москва
александр козлов
минприроды
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859663089_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14ede082e03a95724dcce6bbaced71f8.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.
https://1prime.ru/20250712/lavrov-859425120.html
кндр
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859663089_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_042e2b429fb58f3cdd298f9d1482bc8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр, рф, москва, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, КНДР, РФ, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды, аэропорт Шереметьево
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения
Минприроды: вопрос возобновления морского сообщения между РФ и КНДР изучается
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.
МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР