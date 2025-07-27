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Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения

Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения - 27.07.2025, ПРАЙМ

Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения

Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T16:54+0300

2025-07-27T16:54+0300

2025-07-27T16:54+0300

россия

кндр

рф

москва

александр козлов

минприроды

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.

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россия, кндр, рф, москва, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево