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Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах

Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах - 27.07.2025, ПРАЙМ

Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах

Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T19:17+0300

2025-07-27T19:17+0300

2025-07-27T19:17+0300

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недвижимость

лнр

херсон

ирек файзуллин

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ДОНЕЦК, 27 июл - ПРАЙМ. Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. "Cтандартно идем пока по графику. Поэтому... Сказать, что мы где-то отстаем, пока не вижу... По ДНР, ЛНР, Херсону, Запорожью тоже. В плановом порядке работа идет", - сказал Файзуллин. По его словам, все структуры, которые занимаются процессом подготовки к отопительному сезону, сейчас загружены соответствующим образом.

https://1prime.ru/20250716/minstroy--859554593.html

лнр

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россия, недвижимость, лнр, херсон, ирек файзуллин