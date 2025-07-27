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Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах
Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах - 27.07.2025, ПРАЙМ
Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах
Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:17+0300
2025-07-27T19:17+0300
россия
недвижимость
лнр
херсон
ирек файзуллин
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ДОНЕЦК, 27 июл - ПРАЙМ. Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. "Cтандартно идем пока по графику. Поэтому... Сказать, что мы где-то отстаем, пока не вижу... По ДНР, ЛНР, Херсону, Запорожью тоже. В плановом порядке работа идет", - сказал Файзуллин. По его словам, все структуры, которые занимаются процессом подготовки к отопительному сезону, сейчас загружены соответствующим образом.
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россия, недвижимость, лнр, херсон, ирек файзуллин
РОССИЯ, Недвижимость, ЛНР, Херсон, Ирек Файзуллин
19:17 27.07.2025
 
Минстрой рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах

Файзуллин: подготовка к отопительному сезону в новых регионах идет по графику

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ДОНЕЦК, 27 июл - ПРАЙМ. Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
"Cтандартно идем пока по графику. Поэтому... Сказать, что мы где-то отстаем, пока не вижу... По ДНР, ЛНР, Херсону, Запорожью тоже. В плановом порядке работа идет", - сказал Файзуллин.
По его словам, все структуры, которые занимаются процессом подготовки к отопительному сезону, сейчас загружены соответствующим образом.
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