https://1prime.ru/20250727/peregovory-859994855.html

"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией

"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией - 27.07.2025, ПРАЙМ

"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией

Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией и принять все ее условия в результате военного поражения ВСУ, считает подполковник армии США в... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T11:34+0300

2025-07-27T11:34+0300

2025-07-27T11:34+0300

политика

украина

сша

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874612_16:0:2343:1309_1920x0_80_0_0_eca7b42e05e5ff30d4d423e04f1251ef.jpg

МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией и принять все ее условия в результате военного поражения ВСУ, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Вам (Украинцам. — Прим. ред.) просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.По словам Дэвиса, Украина проявляет высокомерие и не замечает реального положения дел на фронте, что может привести к серьезным последствиям для киевского режима.Кроме того, эксперт указал на то, что нежелание украинских властей отказаться от своих требований и начать конструктивный диалог с Москвой в конечном итоге приведет к поражению Киева.Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.

https://1prime.ru/20250726/peregovory-859972612.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, всу, россия