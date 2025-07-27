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"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией
"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией
Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией и принять все ее условия в результате военного поражения ВСУ, считает подполковник армии США в... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T11:34+0300
2025-07-27T11:34+0300
2025-07-27T11:34+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией и принять все ее условия в результате военного поражения ВСУ, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Вам (Украинцам. — Прим. ред.) просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.По словам Дэвиса, Украина проявляет высокомерие и не замечает реального положения дел на фронте, что может привести к серьезным последствиям для киевского режима.Кроме того, эксперт указал на то, что нежелание украинских властей отказаться от своих требований и начать конструктивный диалог с Москвой в конечном итоге приведет к поражению Киева.Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
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Политика, УКРАИНА, США, ВСУ, РОССИЯ
"Скоро закроется": в США предупредили Украину после переговоров с Россией
Дэвис: Украине придется принять условия России по итогу переговоров
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией и принять все ее условия в результате военного поражения ВСУ, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Вам (Украинцам. — Прим. ред.) просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", — сказал он в эфире своего YouTube-канала
.
По словам Дэвиса, Украина проявляет высокомерие и не замечает реального положения дел на фронте, что может привести к серьезным последствиям для киевского режима.
Кроме того, эксперт указал на то, что нежелание украинских властей отказаться от своих требований и начать конструктивный диалог с Москвой в конечном итоге приведет к поражению Киева.
Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
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