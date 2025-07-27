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России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявили в Кремле
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявили в Кремле - 27.07.2025, ПРАЙМ
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявили в Кремле
России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:05+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, на каких принципах будет выстраиваться будущее взаимодействие Москвы с Киевом, отметил, что в настоящий момент этот вопрос "слишком теоретический". "Сначала нужно урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО", - отметил Песков.
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россия, москва, киев, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, РФ, Дмитрий Песков
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявили в Кремле
Песков: России нужно зафиксировать выполнение задач по Украине, которые стояли перед СВО
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, на каких принципах будет выстраиваться будущее взаимодействие Москвы с Киевом, отметил, что в настоящий момент этот вопрос "слишком теоретический".
"Сначала нужно урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО", - отметил Песков.
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