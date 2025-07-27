https://1prime.ru/20250727/peskov-859993980.html
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков - 27.07.2025, ПРАЙМ
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков
Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:34+0300
2025-07-27T10:34+0300
2025-07-27T10:34+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", - сказал Песков журналистам.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, ЗАПАД, РФ, Дмитрий Песков
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков
Песков: Россия по Украине предпочитает политико-дипломатические средства
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", - сказал Песков журналистам.
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