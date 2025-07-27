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Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков - 27.07.2025, ПРАЙМ
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков
Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:34+0300
2025-07-27T10:34+0300
политика
россия
мировая экономика
киев
запад
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", - сказал Песков журналистам.
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россия, мировая экономика, киев, запад, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, ЗАПАД, РФ, Дмитрий Песков
10:34 27.07.2025
 
Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков

Песков: Россия по Украине предпочитает политико-дипломатические средства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", - сказал Песков журналистам.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКиевЗАПАДРФДмитрий Песков
 
 
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