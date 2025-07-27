https://1prime.ru/20250727/peskov-859993980.html

Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков

Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков - 27.07.2025, ПРАЙМ

Россия по Украине предпочитает дипломатические средства, заявил Песков

Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T10:34+0300

2025-07-27T10:34+0300

2025-07-27T10:34+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", - сказал Песков журналистам.

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россия, мировая экономика, киев, запад, рф, дмитрий песков