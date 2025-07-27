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Глава МИД Ирана сообщил, что Израиль планировал покушение на него - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Ирана сообщил, что Израиль планировал покушение на него
Глава МИД Ирана сообщил, что Израиль планировал покушение на него - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана сообщил, что Израиль планировал покушение на него
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Израиль планировал покушение на него, | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T18:14+0300
2025-07-27T18:14+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 27 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Израиль планировал покушение на него, заложив бомбу в доме, напротив которого живет министр. "В районе, где мы живем, в доме напротив (дома главы МИД - ред.) была заложена бомба", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал. Министр также рассказал, что в ходе его поездки в Турцию, куда он приезжал для участия в 51-м заседании Совета глав МИД (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшемся 21-22 июня, его спутники несколько раз сообщали, что над ними находятся израильские беспилотные летательные аппараты, и незамедлительно принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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общество , иран, израиль, сша, дональд трамп, мид
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп, МИД
18:14 27.07.2025
 
Глава МИД Ирана сообщил, что Израиль планировал покушение на него

Глава МИД Ирана Аракчи сообщил, что Израиль планировал покушение на него в июне

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . POOL
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ТЕГЕРАН, 27 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Израиль планировал покушение на него, заложив бомбу в доме, напротив которого живет министр.
"В районе, где мы живем, в доме напротив (дома главы МИД - ред.) была заложена бомба", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал.
Министр также рассказал, что в ходе его поездки в Турцию, куда он приезжал для участия в 51-м заседании Совета глав МИД (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшемся 21-22 июня, его спутники несколько раз сообщали, что над ними находятся израильские беспилотные летательные аппараты, и незамедлительно принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаги США
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25 июля, 09:01
 
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