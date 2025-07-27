https://1prime.ru/20250727/politsija-859990036.html

Полиция рассказала, как мошенники продают лайки

Полиция рассказала, как мошенники продают лайки - 27.07.2025, ПРАЙМ

Полиция рассказала, как мошенники продают лайки

Реальные маркетплейсы за лайк платят 10-15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на "сердечко" и 500 рублей, говорится в материалах... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T02:12+0300

2025-07-27T02:12+0300

2025-07-27T02:12+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Реальные маркетплейсы за лайк платят 10-15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на "сердечко" и 500 рублей, говорится в материалах полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно приведенным данным, одна из наиболее популярных схем мошенников - заработок на лайках на платформах маркетплейсов, где гражданам предлагают доход якобы от 5 тысяч в день. Сначала злоумышленники просят перейти по ссылкам, проставить лайки под товарами и предоставить скриншоты о выполнении работы. Отмечается, что после этого мошенники могут даже перевести какую-то небольшую сумму якобы в счет "зарплаты", а затем начнут просить оплатить те или иные товары, обещая в дальнейшем вернуть деньги. "Чтобы не стать жертвой такого обмана, стоит помнить, что крупные маркетплейсы очень низко оплачивают такие услуги - за один лайк они платят, как правило, 10-15 копеек, когда мошенники за лайк могут предложить и 500 рублей", - говорится в материалах. Чтобы обезопасить себя от аферистов нужно всегда проверять, точно ли вы зашли на официальный сайт маркетплейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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