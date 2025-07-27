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Полиция рассказала, как мошенники продают лайки - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Полиция рассказала, как мошенники продают лайки
Полиция рассказала, как мошенники продают лайки - 27.07.2025, ПРАЙМ
Полиция рассказала, как мошенники продают лайки
Реальные маркетплейсы за лайк платят 10-15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на "сердечко" и 500 рублей, говорится в материалах... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T02:12+0300
2025-07-27T02:12+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Реальные маркетплейсы за лайк платят 10-15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на "сердечко" и 500 рублей, говорится в материалах полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно приведенным данным, одна из наиболее популярных схем мошенников - заработок на лайках на платформах маркетплейсов, где гражданам предлагают доход якобы от 5 тысяч в день. Сначала злоумышленники просят перейти по ссылкам, проставить лайки под товарами и предоставить скриншоты о выполнении работы. Отмечается, что после этого мошенники могут даже перевести какую-то небольшую сумму якобы в счет "зарплаты", а затем начнут просить оплатить те или иные товары, обещая в дальнейшем вернуть деньги. "Чтобы не стать жертвой такого обмана, стоит помнить, что крупные маркетплейсы очень низко оплачивают такие услуги - за один лайк они платят, как правило, 10-15 копеек, когда мошенники за лайк могут предложить и 500 рублей", - говорится в материалах. Чтобы обезопасить себя от аферистов нужно всегда проверять, точно ли вы зашли на официальный сайт маркетплейса.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
02:12 27.07.2025
 
Полиция рассказала, как мошенники продают лайки

Полиция: реальные маркетплейсы за лайк платят 10-15 копеек

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Реальные маркетплейсы за лайк платят 10-15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на "сердечко" и 500 рублей, говорится в материалах полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно приведенным данным, одна из наиболее популярных схем мошенников - заработок на лайках на платформах маркетплейсов, где гражданам предлагают доход якобы от 5 тысяч в день. Сначала злоумышленники просят перейти по ссылкам, проставить лайки под товарами и предоставить скриншоты о выполнении работы. Отмечается, что после этого мошенники могут даже перевести какую-то небольшую сумму якобы в счет "зарплаты", а затем начнут просить оплатить те или иные товары, обещая в дальнейшем вернуть деньги.
"Чтобы не стать жертвой такого обмана, стоит помнить, что крупные маркетплейсы очень низко оплачивают такие услуги - за один лайк они платят, как правило, 10-15 копеек, когда мошенники за лайк могут предложить и 500 рублей", - говорится в материалах.
Чтобы обезопасить себя от аферистов нужно всегда проверять, точно ли вы зашли на официальный сайт маркетплейса.
 
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