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Польские железнодорожники проведут в понедельник акции протеста
Польские железнодорожники проведут в понедельник акции протеста - 27.07.2025, ПРАЙМ
Польские железнодорожники проведут в понедельник акции протеста
Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T18:30+0300
2025-07-27T18:30+0300
2025-07-27T18:30+0300
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ВАРШАВА, 27 июл - ПРАЙМ. Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. "Профсоюз объявил акцию протеста, которая начнется уже в понедельник, 28 июля", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках своего протеста железнодорожники заблокируют автомобильные дороги. "Мы выйдем на дороги с 10 до 14 часов. Мы появимся в десятке мест по всей Польше", - цитирует радиостанция представителя профсоюза машинистов Лешека Митека. Уточняется, что основные претензии железнодорожников заключаются в "отсутствии государственной поддержки железных дорог, высоких тарифах на доступ к инфраструктуре и самой дорогой электроэнергии в ЕС". По данным радиостанции, акции протеста пройдут в Мазовецком, Куявско-Поморском, Подляском, Малопольском, Силезском, Великопольском и других воеводствах Польши.
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польша, ес
Польские железнодорожники проведут в понедельник акции протеста
RMF FM: профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста
ВАРШАВА, 27 июл - ПРАЙМ. Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM.
"Профсоюз объявил акцию протеста, которая начнется уже в понедельник, 28 июля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках своего протеста железнодорожники заблокируют автомобильные дороги.
"Мы выйдем на дороги с 10 до 14 часов. Мы появимся в десятке мест по всей Польше", - цитирует радиостанция представителя профсоюза машинистов Лешека Митека.
Уточняется, что основные претензии железнодорожников заключаются в "отсутствии государственной поддержки железных дорог, высоких тарифах на доступ к инфраструктуре и самой дорогой электроэнергии в ЕС".
По данным радиостанции, акции протеста пройдут в Мазовецком, Куявско-Поморском, Подляском, Малопольском, Силезском, Великопольском и других воеводствах Польши.
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