Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС напомнили Зеленскому о послушании, заявил Пушков - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250727/pushkov-860011143.html
В ЕС напомнили Зеленскому о послушании, заявил Пушков
В ЕС напомнили Зеленскому о послушании, заявил Пушков - 27.07.2025, ПРАЙМ
В ЕС напомнили Зеленскому о послушании, заявил Пушков
Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T20:14+0300
2025-07-27T20:14+0300
политика
общество
сша
киев
украина
владимир зеленский
алексей пушков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010837_0:0:2269:1276_1920x0_80_0_0_978ae476dc3d6c4d8ffdbb588ee93b06.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. "Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов - это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, решение Зеленского подчинить генпрокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие. "Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил (президент США Дональд) Трамп, а теперь и ЕС", - заключил он.
https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-860010106.html
сша
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010837_0:0:2269:1702_1920x0_80_0_0_79dac56ac113d1cd0248bfb7ca41bb62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, киев, украина, владимир зеленский, алексей пушков, ес
Политика, Общество , США, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, ЕС
20:14 27.07.2025
 
В ЕС напомнили Зеленскому о послушании, заявил Пушков

Сенатор Пушков: США и ЕС напомнили Зеленскому о необходимости быть послушным

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов - это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, решение Зеленского подчинить генпрокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие.
"Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил (президент США Дональд) Трамп, а теперь и ЕС", - заключил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
"Тянет за собой". В Раде поставили диагноз Зеленскому
20:06
 
ПолитикаОбществоСШАКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийАлексей ПушковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала