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Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство
Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство - 27.07.2025, ПРАЙМ
Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство
Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент РИА... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T12:17+0300
2025-07-27T12:17+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства в воскресенье в Санкт-Петербурге посмотрит учения военно-морского флота, заслушает доклады военных, а также посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
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Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство
Путин в День Военно-Морского флота приехал на территорию Главного Адмиралтейства