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Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство

Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство - 27.07.2025, ПРАЙМ

Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство

Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент РИА... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T12:17+0300

2025-07-27T12:17+0300

2025-07-27T12:17+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства в воскресенье в Санкт-Петербурге посмотрит учения военно-морского флота, заслушает доклады военных, а также посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

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бизнес, россия, общество , санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин