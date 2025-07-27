https://1prime.ru/20250727/putin--859996321.html
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота - 27.07.2025, ПРАЙМ
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота
Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником. Ключевые... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T12:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих. В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
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россия, общество , рф, северный ледовитый океан, каспийское море, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , РФ, Северный Ледовитый океан, Каспийское море, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений военно-морского флота
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.
- Учения ВМФ направлены на проверку готовности флота к боевым действиям.
- Среди главных задач — отработка действий флота для отражения морских атак и решение различных оперативных и тактических задач, приближенных к боевым, с учетом опыта специальной операции.
- Россия планирует оснастить флот современным оборудованием и вооружением, а также повысить уровень подготовки экипажей подводных и надводных судов, береговых и авиационных подразделений ВМФ.
- В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, две из них — уже в этом году. Это существенно увеличит их боевую мощь и возможности.
- Основная задача ВМФ — обеспечить безопасность страны и защитить ее суверенитет и национальные интересы.
В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
Путин в День ВМФ приехал в Адмиралтейство