https://1prime.ru/20250727/putin--859996321.html

Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота

Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота - 27.07.2025, ПРАЙМ

Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота

Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником. Ключевые... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T12:32+0300

2025-07-27T12:32+0300

2025-07-27T13:12+0300

россия

общество

рф

северный ледовитый океан

каспийское море

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859996172_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c227b4b258e72a54fa70c5d89bdf2556.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих. В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

https://1prime.ru/20250727/putin--859995460.html

рф

северный ледовитый океан

каспийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, северный ледовитый океан, каспийское море, владимир путин, дмитрий песков