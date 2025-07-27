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Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота

Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота - 27.07.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T00:18+0300

2025-07-27T00:18+0300

2025-07-27T00:18+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. "Поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ. Президент отметил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью России, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением народа РФ. "Давно известно, что флотские - всегда за родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение", - сказал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , рф, владимир путин