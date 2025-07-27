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"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина - 27.07.2025, ПРАЙМ
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"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина
Подводные лодки проекта "Ясень-М", оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", могут представлять критическую угрозу для флота противника. Об этом сообщило... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T13:54+0300
2025-07-27T13:54+0300
вооружения
запад
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Подводные лодки проекта "Ясень-М", оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", могут представлять критическую угрозу для флота противника. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine."В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами, "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям &lt;...&gt; причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — сказано в материале.Автор также подчеркнул, что дальность полета "Циркона" делает эту ракету чрезвычайно сложной для перехвата.В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и что ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.
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запад, владимир путин, россия
Вооружения, ЗАПАД, Владимир Путин, РОССИЯ
13:54 27.07.2025
 
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина

MWM: подводные лодки проекта "Ясень-М" - кошмар для флота противника

© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Подводные лодки проекта "Ясень-М", оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", могут представлять критическую угрозу для флота противника. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
"В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами, "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям <...> причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — сказано в материале.
Автор также подчеркнул, что дальность полета "Циркона" делает эту ракету чрезвычайно сложной для перехвата.
В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и что ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.
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