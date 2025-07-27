https://1prime.ru/20250727/putin-859998231.html
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина
Подводные лодки проекта "Ясень-М", оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", могут представлять критическую угрозу для флота противника. Об этом сообщило... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T13:54+0300
2025-07-27T13:54+0300
2025-07-27T13:54+0300
вооружения
запад
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164028_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_9c39ef18cf21ddbbb20751148d34206c.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Подводные лодки проекта "Ясень-М", оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", могут представлять критическую угрозу для флота противника. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine."В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами, "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям <...> причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — сказано в материале.Автор также подчеркнул, что дальность полета "Циркона" делает эту ракету чрезвычайно сложной для перехвата.В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и что ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.
https://1prime.ru/20250727/putin--859996321.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164028_0:98:2048:1634_1920x0_80_0_0_a544a1db8e4ca104e5c07c7ef4bf10b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, владимир путин, россия
Вооружения, ЗАПАД, Владимир Путин, РОССИЯ
"Серьезная угроза". На Западе забили тревогу из-за нового поручения Путина
MWM: подводные лодки проекта "Ясень-М" - кошмар для флота противника
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ.
Подводные лодки проекта "Ясень-М", оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", могут представлять критическую угрозу для флота противника. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine
.
"В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами, "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям <...> причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — сказано в материале.
Автор также подчеркнул, что дальность полета "Циркона" делает эту ракету чрезвычайно сложной для перехвата.
В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и что ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота