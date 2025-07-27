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Путин в День ВМФ посетил Никольский морской собор в Кронштадте

Путин в День ВМФ посетил Никольский морской собор в Кронштадте - 27.07.2025, ПРАЙМ

Путин в День ВМФ посетил Никольский морской собор в Кронштадте

Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T16:44+0300

2025-07-27T16:44+0300

2025-07-27T16:44+0300

общество

россия

кронштадт

владимир путин

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КРОНШТАДТ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Главу государства встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию. Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.

https://1prime.ru/20250727/putin-859998231.html

кронштадт

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общество , россия, кронштадт, владимир путин