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Путин в День ВМФ посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Путин в День ВМФ посетил фрегат "Адмирал Григорович" - 27.07.2025, ПРАЙМ

Путин в День ВМФ посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T17:01+0300

2025-07-27T17:01+0300

2025-07-27T17:31+0300

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ленинградская область

владимир путин

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КРОНШТАДТ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Рапнее во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область.Глава государства в воскресенье посетил этот фрегат, где пообщался за чашкой чая с его боевым расчетом."Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин.Президент поздравил моряков с Днем Военно-Морского флота."Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил Путин.Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев и теперь некоторое время пробудет на технических работах."Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал президент.Путину рассказали, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта."Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал президент.

https://1prime.ru/20250727/putin-860002117.html

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россия, общество , ленинградская область, владимир путин