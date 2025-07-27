https://1prime.ru/20250727/putin-860005220.html

Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи

Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи - 27.07.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи

Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T17:35+0300

2025-07-27T17:35+0300

2025-07-27T17:35+0300

россия

кронштадт

владимир путин

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КРОНШТАДТ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. "Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.

https://1prime.ru/20250727/putin-860002117.html

кронштадт

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россия, кронштадт, владимир путин