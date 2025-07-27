https://1prime.ru/20250727/putin-860005220.html
Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи
Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи - 27.07.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи
Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T17:35+0300
2025-07-27T17:35+0300
2025-07-27T17:35+0300
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КРОНШТАДТ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. "Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.
https://1prime.ru/20250727/putin-860002117.html
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россия, кронштадт, владимир путин
РОССИЯ, КРОНШТАДТ, Владимир Путин
Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет задачи
Путин: морская пехота героически исполняет все возложенные на нее задачи
КРОНШТАДТ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи.
"Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА.
Глава государства подчеркнул, что речь идёт о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.
Путин в День ВМФ посетил Никольский морской собор в Кронштадте