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Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович" - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович" - 27.07.2025, ПРАЙМ
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T20:52+0300
2025-07-27T20:52+0300
бизнес
россия
общество
санкт-петербург
ленинградская область
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля. Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Президент за чашкой чая пообщался с боевым расчетом корабля. Экипаж преподнес главе государства подарок - макет фрегата. Как рассказал один из членов команды, модель сделана вручную из дерева. "Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно", - сказал моряк, передавая президенту макет.
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бизнес, россия, общество , санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Владимир Путин
20:52 27.07.2025
 
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"

Путин в День ВМФ получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля.
Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Президент за чашкой чая пообщался с боевым расчетом корабля.
Экипаж преподнес главе государства подарок - макет фрегата. Как рассказал один из членов команды, модель сделана вручную из дерева.
"Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно", - сказал моряк, передавая президенту макет.
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота
12:32
 
БизнесРОССИЯОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьВладимир Путин
 
 
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