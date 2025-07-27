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США опубликуют результаты расследования по импорту чипов
США опубликуют результаты расследования по импорту чипов - 27.07.2025, ПРАЙМ
США опубликуют результаты расследования по импорту чипов
США представят результаты своего расследования о влияния импорта полупроводников на национальную безопасность через две недели, заявил министр торговли США... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T22:46+0300
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. США представят результаты своего расследования о влияния импорта полупроводников на национальную безопасность через две недели, заявил министр торговли США Говард Латник. "Как ожидается, через две недели мы представим результаты нашего расследования по чипам согласно разделу 232", - сказал Латник во время встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Министр добавил, что это было одной из ключевых причин согласия ЕС пойти на переговоры с Трампом по новому торговому соглашению. В воскресенье глава ЕК и американский президент достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. Ранее министерство торговли США инициировало расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для их производства на национальную безопасность. Министр торговли США Говард Латник заявлял, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Расследование проводится в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли США, который дает президенту право вводить различные меры, в том числе пошлины, если импорт тех или иных товаров может подорвать национальную безопасность США.
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Политика, США, ШОТЛАНДИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
США опубликуют результаты расследования по импорту чипов
Латник: результаты расследования по чипам представят через две недели
ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. США представят результаты своего расследования о влияния импорта полупроводников на национальную безопасность через две недели, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Как ожидается, через две недели мы представим результаты нашего расследования по чипам согласно разделу 232", - сказал Латник во время встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.
Министр добавил, что это было одной из ключевых причин согласия ЕС пойти на переговоры с Трампом по новому торговому соглашению.
В воскресенье глава ЕК и американский президент достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
Ранее министерство торговли США инициировало расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для их производства на национальную безопасность. Министр торговли США Говард Латник заявлял, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Расследование проводится в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли США, который дает президенту право вводить различные меры, в том числе пошлины, если импорт тех или иных товаров может подорвать национальную безопасность США.
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