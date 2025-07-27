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Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из "Шереметьево"
Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из "Шереметьево" - 27.07.2025, ПРАЙМ
Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из "Шереметьево"
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта "Шереметьево", время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9.00... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:50+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта "Шереметьево", время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9.00 по местному времени, передает корреспондент РИА Новости. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс из Пхеньяна в российскую столицу запланирован на 29 июля. Далее, как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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Туризм, Бизнес, Пхеньян, КНДР, МОСКВА, Мария Захарова, Nordwind, Росавиация, МИД РФ
Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из "Шереметьево"
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта "Шереметьево"
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта "Шереметьево", время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9.00 по местному времени, передает корреспондент РИА Новости.
Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР.
Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Обратный рейс из Пхеньяна в российскую столицу запланирован на 29 июля.
Далее, как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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