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Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России - 27.07.2025, ПРАЙМ
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России
Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T17:09+0300
2025-07-27T17:09+0300
бизнес
туризм
россия
кндр
рф
москва
александр козлов
минприроды
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска прямых авиарейсов из РФ в Вонсан. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц.
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бизнес, туризм, россия, кндр, рф, москва, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КНДР, РФ, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды, аэропорт Шереметьево
17:09 27.07.2025
 
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России

Глава Минприроды Козлов: прямые авиарейсы могут быть запущены из России в КНДР

© РИА Новости . Илья ПиталевСамолет Ту-154 авиакомпании "Айр Кореа" в аэропорту Пхеньяна
Самолет Ту-154 авиакомпании Айр Кореа в аэропорту Пхеньяна - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска прямых авиарейсов из РФ в Вонсан.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.
Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц.
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БизнесТуризмРОССИЯКНДРРФМОСКВААлександр КозловМинприродыаэропорт Шереметьево
 
 
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