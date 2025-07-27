https://1prime.ru/20250727/reysy-860003967.html
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России - 27.07.2025, ПРАЙМ
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России
Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T17:09+0300
2025-07-27T17:09+0300
2025-07-27T17:09+0300
бизнес
туризм
россия
кндр
рф
москва
александр козлов
минприроды
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860003831_0:15:600:353_1920x0_80_0_0_c5689a2204833584cb88d1835426ec42.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска прямых авиарейсов из РФ в Вонсан. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц.
https://1prime.ru/20250718/zakharova-859663293.html
кндр
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860003831_56:0:545:367_1920x0_80_0_0_b63c919c3b3eae3f889e62617d9a7e48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, кндр, рф, москва, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КНДР, РФ, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды, аэропорт Шереметьево
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России
Глава Минприроды Козлов: прямые авиарейсы могут быть запущены из России в КНДР
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска прямых авиарейсов из РФ в Вонсан.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.
Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц.
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан