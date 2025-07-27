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Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России

Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России - 27.07.2025, ПРАЙМ

Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России

Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T17:09+0300

2025-07-27T17:09+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Прямые авиарейсы могут в будущем быть запущены из России на курорт Вонсан в КНДР, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности запуска прямых авиарейсов из РФ в Вонсан. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц.

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бизнес, туризм, россия, кндр, рф, москва, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево