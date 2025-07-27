https://1prime.ru/20250727/reysy-860005364.html

Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР

Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР - 27.07.2025, ПРАЙМ

Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР

Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T17:40+0300

2025-07-27T17:40+0300

2025-07-27T17:40+0300

бизнес

россия

москва

кндр

пхеньян

александр козлов

nordwind

минприроды

боинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679647_27:0:3668:2048_1920x0_80_0_0_d7480adc0d5655a15205a728f237a9d5.jpg

МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "У них есть широкофюзеляжные самолеты, которые могут выполнить поставленную задачу. И они с этой задачей, я уверен, справятся. Сегодня полетит "Боинг", в следующем планируются "Эйрбасы", ну то есть авиапарк есть, который может выполнять эту задачу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему была выбрана именно эта авиакомпания. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20250727/reysy-860003967.html

москва

кндр

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, кндр, пхеньян, александр козлов, nordwind, минприроды, боинг