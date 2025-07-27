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Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР
Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР
Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T17:40+0300
2025-07-27T17:40+0300
бизнес
россия
москва
кндр
пхеньян
александр козлов
nordwind
минприроды
боинг
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "У них есть широкофюзеляжные самолеты, которые могут выполнить поставленную задачу. И они с этой задачей, я уверен, справятся. Сегодня полетит "Боинг", в следующем планируются "Эйрбасы", ну то есть авиапарк есть, который может выполнять эту задачу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему была выбрана именно эта авиакомпания. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
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бизнес, россия, москва, кндр, пхеньян, александр козлов, nordwind, минприроды, боинг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КНДР, Пхеньян, Александр Козлов, Nordwind, Минприроды, Боинг
17:40 27.07.2025
 
Глава Минприроды объяснил выбор авиакомпании Nordwind для полетов в КНДР

Глава Минприроды объяснил выбор Nordwind для полетов в КНДР наличием авиапарка

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Nordwind"
Самолеты авиакомпании Nordwind - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"У них есть широкофюзеляжные самолеты, которые могут выполнить поставленную задачу. И они с этой задачей, я уверен, справятся. Сегодня полетит "Боинг", в следующем планируются "Эйрбасы", ну то есть авиапарк есть, который может выполнять эту задачу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему была выбрана именно эта авиакомпания.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.
Полет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР.
Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
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БизнесРОССИЯМОСКВАКНДРПхеньянАлександр КозловNordwindМинприродыБоинг
 
 
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