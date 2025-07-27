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Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер
Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер - 27.07.2025, ПРАЙМ
Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер
Турецкая Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер,... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:36+0300
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СТАМБУЛ, 27 июл - ПРАЙМ. Турецкая Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер, передает корреспондент РИА Новости. Выставка проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля, по традиции на ней представлен ряд новинок оборонной промышленности, заключен ряд важных сделок, в том числе по поставкам турецких истребителей KAAN Индонезии. В этот раз в выставке приняли участие более 230 делегаций из более чем 100 стран. Roketsan продемонстрировала разработку на выставочной площадке на территории аэропорта имени Ататюрка. Из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет "земля - земля" Kara Atmaca дальностью до 300 километров. В контейнере расположен и пункт управления запуском. Подчеркивается, что благодаря такому "камуфляжу" будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной. Ракета Kara Atmaca длиной в шесть метров и весом в 890 килограммов способна сопротивляться помехам, устанавливается на тактические колесные транспортные средства и предназначена для ударов по статичным целям.
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Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер
Турецкая Roketsan представила замаскированную под грузовой контейнер систему запуска ракет
СТАМБУЛ, 27 июл - ПРАЙМ. Турецкая Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля, по традиции на ней представлен ряд новинок оборонной промышленности, заключен ряд важных сделок, в том числе по поставкам турецких истребителей KAAN Индонезии. В этот раз в выставке приняли участие более 230 делегаций из более чем 100 стран.
Roketsan продемонстрировала разработку на выставочной площадке на территории аэропорта имени Ататюрка. Из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет "земля - земля" Kara Atmaca дальностью до 300 километров. В контейнере расположен и пункт управления запуском.
Подчеркивается, что благодаря такому "камуфляжу" будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной.
Ракета Kara Atmaca длиной в шесть метров и весом в 890 килограммов способна сопротивляться помехам, устанавливается на тактические колесные транспортные средства и предназначена для ударов по статичным целям.
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