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Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до $218,9 млн - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до $218,9 млн
Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до $218,9 млн - 27.07.2025, ПРАЙМ
Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до $218,9 млн
Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до максимальных за год 218,9 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных малайзийской статслужбы. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T07:16+0300
2025-07-27T07:16+0300
энергетика
экономика
россия
малайзия
индонезия
австралия
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до максимальных за год 218,9 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных малайзийской статслужбы. Так, по данным ведомства, в конце весны малайзийский импорт российского угля составил 218,9 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,5 раза, а за год - на треть. Это стало максимальной стоимостью поставок с апреля прошлого года. За пять месяцев текущего года объем продаж угля из России на малайзийский рынок составил 770,8 миллиона долларов против 824,9 миллиона годом ранее. В результате Россия стала третьим основным поставщиком угля для Малайзии. Больше в январе-мае поставляли только Индонезия (4,5 миллиарда долларов) и Австралия (1,5 миллиарда долларов). Четвертое место занимала Канада (323 миллиона долларов), а пятерку замыкали США (211 миллионов долларов).
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ
07:16 27.07.2025
 
Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до $218,9 млн

Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до $218,9 миллиона

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки угля в Малайзию до максимальных за год 218,9 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных малайзийской статслужбы.
Так, по данным ведомства, в конце весны малайзийский импорт российского угля составил 218,9 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,5 раза, а за год - на треть. Это стало максимальной стоимостью поставок с апреля прошлого года.
За пять месяцев текущего года объем продаж угля из России на малайзийский рынок составил 770,8 миллиона долларов против 824,9 миллиона годом ранее.
В результате Россия стала третьим основным поставщиком угля для Малайзии. Больше в январе-мае поставляли только Индонезия (4,5 миллиарда долларов) и Австралия (1,5 миллиарда долларов). Четвертое место занимала Канада (323 миллиона долларов), а пятерку замыкали США (211 миллионов долларов).
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯМАЛАЙЗИЯИНДОНЕЗИЯАВСТРАЛИЯ
 
 
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