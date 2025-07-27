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"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ
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"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине
"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине
ВС России в ближайшее время могут нанести масштабный удар по Украине. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T18:50+0300
2025-07-27T18:50+0300
политика
россия
запад
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ВС России в ближайшее время могут нанести масштабный удар по Украине. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия", — заметил он.По словам профессора, такого рода перспектива не интересует никого из воинствующей толпы, члены которой коррумпированы.Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что российская сторона выступала с предложением мирно урегулировать конфликт, однако киевские власти все предложения отвергли.
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запад
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россия, запад
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД
18:50 27.07.2025
 
"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине

Профессор Малинен: Россия скоро сможет уничтожить всю Украину

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ВС России в ближайшее время могут нанести масштабный удар по Украине. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия", — заметил он.
По словам профессора, такого рода перспектива не интересует никого из воинствующей толпы, члены которой коррумпированы.
Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что российская сторона выступала с предложением мирно урегулировать конфликт, однако киевские власти все предложения отвергли.
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