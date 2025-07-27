https://1prime.ru/20250727/rossiya-860007923.html

"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине

"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ

"Уничтожит полностью". На Западе предупредили о масштабном ударе по Украине

ВС России в ближайшее время могут нанести масштабный удар по Украине. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T18:50+0300

2025-07-27T18:50+0300

2025-07-27T18:50+0300

политика

россия

запад

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. ВС России в ближайшее время могут нанести масштабный удар по Украине. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия", — заметил он.По словам профессора, такого рода перспектива не интересует никого из воинствующей толпы, члены которой коррумпированы.Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что российская сторона выступала с предложением мирно урегулировать конфликт, однако киевские власти все предложения отвергли.

https://1prime.ru/20250727/obuchenie-860004975.html

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