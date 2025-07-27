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Пожары в Турции не влияют на отдых российских туристов, сообщили в РСТ - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Пожары в Турции не влияют на отдых российских туристов, сообщили в РСТ
Пожары в Турции не влияют на отдых российских туристов, сообщили в РСТ - 27.07.2025, ПРАЙМ
Пожары в Турции не влияют на отдых российских туристов, сообщили в РСТ
Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T12:00+0300
2025-07-27T12:00+0300
туризм
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места", - заявили в союзе. "На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей", - добавили там. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. Ранее в воскресенье сообщалось, что число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к +50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - +50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
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туризм, бизнес, россия, турция, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии
12:00 27.07.2025
 
Пожары в Турции не влияют на отдых российских туристов, сообщили в РСТ

РСТ: пожары в Турции не влияют на отдых туристов из России

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, никого не эвакуируют из-за пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места", - заявили в союзе.
"На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей", - добавили там.
В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. Ранее в воскресенье сообщалось, что число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к +50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - +50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
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