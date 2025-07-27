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Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев - 27.07.2025, ПРАЙМ
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T09:00+0300
2025-07-27T09:00+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. "Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.
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сша, марко рубио, джей ди вэнс, fox news
Политика, США, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, Fox News
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев