https://1prime.ru/20250727/rubio--859992315.html

Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев

Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев - 27.07.2025, ПРАЙМ

Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T09:00+0300

2025-07-27T09:00+0300

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политика

сша

марко рубио

джей ди вэнс

fox news

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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. "Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.

https://1prime.ru/20250607/vens-858298363.html

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сша, марко рубио, джей ди вэнс, fox news