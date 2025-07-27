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Трамп теряет терпение в отношении урегулирования по Украине, заявил Рубио - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп теряет терпение в отношении урегулирования по Украине, заявил Рубио
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования по Украине, заявил Рубио - 27.07.2025, ПРАЙМ
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования по Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T09:16+0300
2025-07-27T09:16+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
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мировая экономика, россия, сша, москва, марко рубио, дональд трамп, fox news
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, Марко Рубио, Дональд Трамп, Fox News
09:16 27.07.2025
 
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования по Украине, заявил Рубио

Рубио: Трамп теряет терпение и все меньше готов ждать шагов России по Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Сийярто оценил роль Трампа в переговорах по Украине
08:30
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШАМОСКВАМарко РубиоДональд ТрампFox News
 
 
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