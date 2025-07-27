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Экономист назвал выгодный для экономики курс рубля - 27.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250727/rubl-859954194.html
Экономист назвал выгодный для экономики курс рубля
Экономист назвал выгодный для экономики курс рубля - 27.07.2025, ПРАЙМ
Экономист назвал выгодный для экономики курс рубля
Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88-108 рублей за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T02:02+0300
2025-07-27T02:02+0300
экономика
рынок
финансы
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88-108 рублей за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, слишком сильный рубль провоцирует снижение прибыли экспортеров, ухудшение платежеспособности корпораций и рост дефицита государственного бюджета.В то же самое время чрезмерно слабый рубль, оцениваемый, например, в диапазоне 115-135 рублей за доллар оказывает на экономику не менее негативное по глубине своего воздействия влияние. В этом случае растет рублевая стоимость импортных товаров и услуг, возникает галопирующая инфляция, которая быстро переходит в неконтролируемое состояние, объяснил эксперт."Таким образом, допустимая граница курса рубля, которая не является разрушительной для экономики, связана с экспортным потенциалом с учетом санкций, мировыми ценами на экспортные товары, долей импортного сырья, машин и оборудования, а также остротой инфляционной проблематики. С учетом всех указанных факторов, относительно комфортный для российской экономики диапазон курса доллара можно оценить в 88-108 рублей за доллар", — указал Бархота.
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рынок, финансы, рубль, валюта
Экономика, Рынок, Финансы, рубль, валюта
02:02 27.07.2025
 
Экономист назвал выгодный для экономики курс рубля

Эксперт Бархота: для России выгодный курс 88-108 рублей за доллар

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88-108 рублей за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
По его словам, слишком сильный рубль провоцирует снижение прибыли экспортеров, ухудшение платежеспособности корпораций и рост дефицита государственного бюджета.
В то же самое время чрезмерно слабый рубль, оцениваемый, например, в диапазоне 115-135 рублей за доллар оказывает на экономику не менее негативное по глубине своего воздействия влияние. В этом случае растет рублевая стоимость импортных товаров и услуг, возникает галопирующая инфляция, которая быстро переходит в неконтролируемое состояние, объяснил эксперт.
"Таким образом, допустимая граница курса рубля, которая не является разрушительной для экономики, связана с экспортным потенциалом с учетом санкций, мировыми ценами на экспортные товары, долей импортного сырья, машин и оборудования, а также остротой инфляционной проблематики. С учетом всех указанных факторов, относительно комфортный для российской экономики диапазон курса доллара можно оценить в 88-108 рублей за доллар", — указал Бархота.
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